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16 апреля 2025, 18:11 Читати українською

Китай открыт для торговых переговоров с США, но требует уважения и уступок

Китай готов начать новый раунд торговых переговоров с администрацией Дональда Трампа, но выдвигает ряд условий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к китайскому правительству.

Китай готов начать новый раунд торговых переговоров с администрацией Дональда Трампа, но выдвигает ряд условий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к китайскому правительству.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКлючевые требования КитаяУважение со стороны США: Пекин настаивает на более сдержанных высказываниях американских чиновников.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые требования Китая

  • Уважение со стороны США: Пекин настаивает на более сдержанных высказываниях американских чиновников. «Хотя источник агентства не назвал никаких конкретных комментариев», — отмечает Bloomberg, Китай недавно возмутился заявлением вице-президента Джей Ди Венса, который назвал китайских крестьян «отсталыми». Китай расценивает подобную риторику как оскорбительную и усложняющую диалог.
  • Последовательная позиция США: Китай хочет, чтобы Вашингтон демонстрировал четкую и предполагаемую стратегию в переговорах, избегая резких изменений курса, характерных для предыдущих раундов.
  • Санкции и Тайвань: «Условия Китая включают готовность развеять беспокойство страны по поводу американских санкций и Тайваня», — пишет агентство. Пекин стремится к уменьшению давления из-за санкций, в том числе в отношении технологических компаний, и более четких сигналов относительно политики США по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией.
  • Назначение переговорщика: Китай настаивает на назначении контактного лица со стороны США, которое будет доверено Трампу и сможет подготовить соглашение для подписания лидерами. «Китай также хочет, чтобы США назначили контактное лицо для переговоров, которое пользуется поддержкой президента», — уточняет источник. В то же время Пекин готов к тому, что Трамп захочет лично возглавить процесс.

Позиция Китая по формату

«Китайские чиновники понимают, что Трамп может захотеть лично возглавить переговоры», — добавляет собеседник Bloomberg. Однако Пекин считает, что более эффективный путь — это делегирование переговоров уполномоченным лицам, которые будут работать под наблюдением обоих лидеров. «Пекину было бы приятно, если бы Трамп захотел посвятить свое время таким дискуссиям», — отмечает источник, но подчеркивает преимущества структурированного подхода.

Контекст напряжения

Торговая война между США и Китаем накалилась после того, как Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%, а Китай ответил тарифами на американский импорт в 125%. «Китай намерен вести переговоры, но не под давлением», — подчеркивают в Пекине, называя американские пошлины «экономическим шантажом». В то же время Китай активно ищет поддержки других стран, чтобы противостоять давлению США, но пока не все готовы присоединиться к его стратегии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadossssss
Vadossssss
16 апреля 2025, 18:25
#
Що він там очолить трамп безумний боягуз.
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