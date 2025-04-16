Китай открыт для торговых переговоров с США, но требует уважения и уступок

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Ключевые требования Китая

Уважение со стороны США: Пекин настаивает на более сдержанных высказываниях американских чиновников. «Хотя источник агентства не назвал никаких конкретных комментариев», — отмечает Bloomberg, Китай недавно возмутился заявлением вице-президента Джей Ди Венса, который назвал китайских крестьян «отсталыми». Китай расценивает подобную риторику как оскорбительную и усложняющую диалог.

Последовательная позиция США: Китай хочет, чтобы Вашингтон демонстрировал четкую и предполагаемую стратегию в переговорах, избегая резких изменений курса, характерных для предыдущих раундов.

Санкции и Тайвань: «Условия Китая включают готовность развеять беспокойство страны по поводу американских санкций и Тайваня», — пишет агентство. Пекин стремится к уменьшению давления из-за санкций, в том числе в отношении технологических компаний, и более четких сигналов относительно политики США по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией.

Назначение переговорщика: Китай настаивает на назначении контактного лица со стороны США, которое будет доверено Трампу и сможет подготовить соглашение для подписания лидерами. «Китай также хочет, чтобы США назначили контактное лицо для переговоров, которое пользуется поддержкой президента», — уточняет источник. В то же время Пекин готов к тому, что Трамп захочет лично возглавить процесс.

Позиция Китая по формату

«Китайские чиновники понимают, что Трамп может захотеть лично возглавить переговоры», — добавляет собеседник Bloomberg. Однако Пекин считает, что более эффективный путь — это делегирование переговоров уполномоченным лицам, которые будут работать под наблюдением обоих лидеров. «Пекину было бы приятно, если бы Трамп захотел посвятить свое время таким дискуссиям», — отмечает источник, но подчеркивает преимущества структурированного подхода.

Контекст напряжения

Торговая война между США и Китаем накалилась после того, как Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%, а Китай ответил тарифами на американский импорт в 125%. «Китай намерен вести переговоры, но не под давлением», — подчеркивают в Пекине, называя американские пошлины «экономическим шантажом». В то же время Китай активно ищет поддержки других стран, чтобы противостоять давлению США, но пока не все готовы присоединиться к его стратегии.