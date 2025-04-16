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16 апреля 2025, 14:45 Читати українською

Миллионер Solana, который обналичил $10 млн от PEPE, поддержал XYZVerse

Криптовалютный инвестор, заработавший 10 миллионов долларов на PEPE, теперь обратил внимание на XYZVerse. Предпродажа XYZVerse перевалила за 13 миллионов долларов и продолжает расти. Такой шаг со стороны столь успешной фигуры вызывает любопытство. Что делает XYZVerse следующей большой вещью, и почему она вызывает интерес у крупных игроков?

Криптовалютный инвестор, заработавший 10 миллионов долларов на PEPE, теперь обратил внимание на XYZVerse.

Спрос на $XYZ растет по мере того, как капитализация компании приближается к отметке в $15 млн.

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четкой дорожной картой и вовлеченным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с $0,0001 до $0,003333, а на следующем этапе планируется довести ее до $0,005. Окончательная цена предпродажи составляет $0,02, после чего токен будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в $0,10 может принести ранним инвесторам доход до 1 000 раз, если проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 10 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают вознаграждение

В XYZVerse все решает сообщество. Активные участники не просто зрители — за свою преданность они получают вознаграждение в виде токенов XYZ. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и постоянному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждая игра направлена на то, чтобы продвинуть ее дальше, укрепить ее цену и сплотить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Подарки, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Solana's SOL: на волне масштабируемых блокчейн-инноваций

Solana — это блокчейн-платформа, созданная для скорости и масштабируемости. Она представляет собой основу для децентрализованных приложений, стоящую в одном ряду с такими конкурентами, как Ethereum и Cardano. Отличительной чертой Solana является ее нацеленность на ускоренную обработку транзакций. Разработчики ценят ее гибкость, поскольку она поддерживает множество языков программирования. Это делает создание приложений на Solana доступным и эффективным.

Сердцем Solana является SOL, ее родная монета. SOL обеспечивает работу экосистемы, облегчая транзакции, запуская программы и вознаграждая тех, кто поддерживает сеть. В отличие от некоторых платформ, Solana не полагается на разделение сети или добавление дополнительных уровней для масштабирования. Такой подход привлекает разработчиков и инвесторов, которым нужна сеть с высокой пропускной способностью. На сегодняшнем рынке, где ценятся эффективность и скорость, SOL выглядит привлекательно. Его потенциал для размещения высокоактивных проектов делает эту монету достойной внимания.

Монета PEPE:Мем, который всколыхнул криптовалюту

PEPE — это новая криптовалюта, вдохновленная знаменитым мемом Pepe the Frog, созданным Мэттом Фьюри. Запущенная на блокчейне Ethereum, она представляет собой дефляционный мемкоин без налогов и сложных функций. PEPE — это чистая мем-монета, простая и веселая. В конце апреля — мае 2023 года стоимость PEPE взлетела до небес, достигнув на пике рыночной стоимости 1,6 миллиарда долларов. Первые держатели стали миллионерами в одночасье, а сообщество фанатов сплотилось вокруг нее. Этот взрывной рост вызвал «сезон мемекоинов», когда другие монеты на основе мемов переживали бурные взлеты и падения.

PEPE стремится присоединиться к Dogecoin и Shiba Inu в качестве ведущей мем-криптовалюты. Ее дорожная карта включает в себя листинг на основных биржах и лидерство в «поглощении мемов». Хотя она не предлагает полезности, как некоторые другие монеты, ее очарование заключается в простоте и сильной поддержке сообщества. В текущем рыночном цикле монеты-мемы привлекают все больше внимания, и PEPE выделяется благодаря своему быстрому росту и преданным последователям. Достигнет ли PEPE новых высот, пока неизвестно, но многие энтузиасты надеются на это. Поскольку предстоящее снижение курса биткоина в два раза может спровоцировать бычий рост, PEPE может быть готова к дальнейшему росту наряду с другими трендовыми монетами.

Вместо вывода

Хотя SOL и PEPE показали хорошие результаты, уникальное сочетание спортивного и тематического характера, а также мощная поддержка XYZVerse позволяют ей рассчитывать на исключительный рост и превзойти предыдущие токены благодаря своему подходу, основанному на участии сообщества.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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