Верховная Рада поддержала продление действия военного положения еще на 90 суток до 6 августа 2025 года.
Рада продлила действие военного положения до 6 августа 2025 года
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«За» законопроект проголосовало 357 народных депутатов.
Это было уже 15-е голосование Рады за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения в рф.
Что такое военное положение
Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Источник: Минфин
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