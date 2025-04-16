Рада продлила действие военного положения до 6 августа 2025 года

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения еще на 90 суток до 6 августа 2025 года.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«За» законопроект проголосовало 357 народных депутатов.

Это было уже 15-е голосование Рады за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения в рф.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.