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16 апреля 2025, 11:07 Читати українською

Рада продлила действие военного положения до 6 августа 2025 года

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения еще на 90 суток до 6 августа 2025 года.

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения еще на 90 суток до 6 августа 2025 года.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«За» законопроект проголосовало 357 народных депутатов.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«За» законопроект проголосовало 357 народных депутатов.

Это было уже 15-е голосование Рады за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения в рф.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+43
TAN72
TAN72
16 апреля 2025, 12:30
#
И почему не назвать войну, войной.Все в положении продлевают.
+
+15
godvinik
godvinik
16 апреля 2025, 13:25
#
Воровать не как будет. Как делать госзакупки на газон и плитку при состоянии войны? А при военном положении можно!
+
0
vPrirech
vPrirech
16 апреля 2025, 13:44
#
Лінь дивитися в законі, але наче коли війна то вже країною керують військові. Можу помилятися, звісно.
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