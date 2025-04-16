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16 апреля 2025, 13:04 Читати українською

Хакеры похитили $5 млн у ZKsync, Китай пополняет госбюджет благодаря криптоконфискату: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Хакеры похитили $5 миллионов у ZKsync

Команда безопасности L2-решения ZKsync обнаружила скомпрометированную учетную запись администратора, ответственную за контракт аирдропа токенов ZK. Злоумышленнику удалось получить контроль над неиспользованными токенами, похитив их примерно на сумму $5 млн.

«Это изолированный инцидент, связанный со скомпрометированным ключом, который использовался для управления контрактом аирдропа», — заявила команда.

Компания подчеркнула, что все средства пользователей в безопасности, а основной протокол ZKsync, как и контракт актива ZK, не испытали влияния.

«Ни другие токены ZK не находятся под угрозой. Мы уже приняли все необходимые меры безопасности», — отметили представители проекта.

В настоящее время продолжается внутреннее расследование, по завершении которого будет опубликован полный отчет.

После этого цена актива упала почти на 20%. На момент написания новости ZKsync торгуется на уровне $0,04680.

Китай пополняет госбюджет благодаря продаже криптоконфиската

Местные власти в Китае продают конфискованные криптовалюты на внешних рынках через частные компании, чтобы пополнить государственные бюджеты, подвергшиеся экономическому спаду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы и данные транзакций.

Хотя торговля криптовалютой официально запрещена на материковой части Китая, в стране нет четких правил обращения с конфискованными цифровыми активами. Это привело к «непоследовательным и непрозрачным практикам», которые, по словам юристов, могут способствовать коррупции.

Отмечается, что к концу 2023 года местные власти Китая имели около 15 000 BTC на сумму $1,4 млрд, которые стали существенным источником поступлений.

По оценкам компании Bitbo, Китай в общей сложности владеет около 194 000 BTC ($16,2 млрд), что делает его вторым по объемам обладателем биткоинов в мире после США.

Продажи проходят с помощью частных фирм, таких как Jiafenxiang, которая, по документам, продала криптовалюты более чем на 3 млрд юаней ($409,5 млн) с 2018 года по заказу местных правительств нескольких городов.

Tether инвестирует в стартап Fizen

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — вложила средства в Fizen — финтех-компанию, специализирующуюся на криптогаманцах для самостоятельного хранения и цифровых платежах.

В прессрелизе говорится, что Fizen предлагает передовые платежные технологии, обеспечивающие транзакции со стейблкоинами, делая цифровые активы более доступными для потребителей и бизнеса.

Благодаря этому партнерству Fizen сможет усовершенствовать поддержку стейблкоинов, интегрируя их в несколько блокчейн-экосистем, говорится в заявлении. Речь идет о поддержке удобного хранения, обмена и перевода цифровых активов без дополнительной инфраструктуры или сложных проверок.

По словам CEO Tether Паоло Ардоино, компания видит в Fizen инструмент для развития практического использования стейблкоинов в повседневной жизни:

«Инновационная модель Fizen помогает преодолеть разрыв между самостоятельным хранением и цифровыми платежами, предоставляя пользователям большую финансовую независимость и в то же время укрепляя наше лидерство как наиболее используемого стейблкоина в мире, способствуя инклюзивному доступу к финансовой системе», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора Fizen Лео Ву, стейблкоины станут двигателем криптоплатежей. По его мнению, для этого нужны интуитивно понятные приложения и компания занимается разработкой таких решений.

Биткоин-резервы публичных компаний достигли $57 миллиардов

Объем первой криптовалюты на балансе публичных компаний вырос на 16% в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили аналитики Bitwise.

Показатель достиг 688000 BTC. За три месяца компании увеличили свои запасы на 95431 BTC (около $56,7 млрд).

В первом квартале по меньшей мере 12 публичных компаний впервые инвестировали в биткоин.

Среди новых владельцев наибольшее количество монет приобрела гонконгская строительная фирма Ming Shing. Она купила 833 BTC через дочернюю компанию Lead Benefit: 500 BTC в январе и 333 BTC в феврале.

Еще одним новым участником «биткоин-клуба» стала публичная стриминговая платформа Rumble, которая в марте приобрела 188 BTC.

Bitwise отметили, что общее количество публичных компаний, хранящих цифровое золото, увеличилось до 79.

На момент написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $83 400 (+2,6% в сутки).

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Источник: Минфин
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