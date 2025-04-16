В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке подешевело на 13 копеек, а в продаже — на 10 копеек.
Курс валют на 16 апреля: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — на 13 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,75−41,40 грн. Евро покупают за 46,20 грн, а продают за 47,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,75−40,87, евро — 46,40−46,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,15−41,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,75−46,78 грн/евро.
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Источник: Минфин
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