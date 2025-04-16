Финансовые конгломераты Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley заявили о росте доходов от трейдинга в первом квартале 2025 года. Инвесторы активно продолжают менять стратегии, реагируя на нестабильность, вызванную тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Банки с Уолл-стрит заработали более $12 млрд на торговле акциями в первом квартале
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Сколько заработали банки
Только в сегменте операций с акциями три банка заработали более $12 млрд комиссионных — больше, чем в пиковые дни волатильности во время пандемии COVID-19.
Так, в первом квартале Goldman зафиксировал рекорд по доходам в сегменте акций — рост составил 27%. JPMorgan сообщил об увеличении на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.
«Мы в начале нового квартала, но пока бизнес работает очень хорошо, и клиенты очень активны», — заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Он добавил, что банк наблюдает «чрезвычайно высокий, рекордный уровень активности».
Рост активности пришёлся ещё на период до объявления Трампом в начале апреля масштабных импортных пошлин, после чего рынки сначала резко обвалились, а затем показали ралли на фоне приостановки большей части ответных тарифов.
Однако топ-менеджеры крупнейших банков предупреждают: если неопределённость сохранится, это может привести к рецессии и замедлению сделок и корпоративного заимствования, отмечает WSJ.
Начало 2025 года сопровождалось оптимизмом по поводу второй администрации Трампа. Инвесторы делали ставки на рост американских акций и укрепление доллара.
Однако к концу марта индексы S&P 500 и Nasdaq показали худшие квартальные результаты с 2022 года — торговая политика Белого дома заставила рынок пересмотреть ожидания. На этом фоне инвесторы начали выводить средства из США и увеличивать долю международных активов — в частности, в Европе и Южной Америке. Эти колебания и подогрели интерес к трейдингу.
Банкиры и аналитики, опрошенные WSJ, отметили, что особенно высокой оказалась активность с деривативами, поскольку инвесторы готовились к волатильности на рынке. Впрочем, добавляют они, торговая активность не означает массовую распродажу — клиенты просто накапливают кэш для погашения займов, а не потому, что покидают рынок.
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