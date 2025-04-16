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16 апреля 2025, 11:39 Читати українською

Банки с Уолл-стрит заработали более $12 млрд на торговле акциями в первом квартале

Финансовые конгломераты Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley заявили о росте доходов от трейдинга в первом квартале 2025 года. Инвесторы активно продолжают менять стратегии, реагируя на нестабильность, вызванную тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Финансовые конгломераты Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley заявили о росте доходов от трейдинга в первом квартале 2025 года.
Фото: depositphotos

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Сколько заработали банки

Только в сегменте операций с акциями три банка заработали более $12 млрд комиссионных — больше, чем в пиковые дни волатильности во время пандемии COVID-19.

Так, в первом квартале Goldman зафиксировал рекорд по доходам в сегменте акций — рост составил 27%. JPMorgan сообщил об увеличении на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.

«Мы в начале нового квартала, но пока бизнес работает очень хорошо, и клиенты очень активны», — заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Он добавил, что банк наблюдает «чрезвычайно высокий, рекордный уровень активности».

Рост активности пришёлся ещё на период до объявления Трампом в начале апреля масштабных импортных пошлин, после чего рынки сначала резко обвалились, а затем показали ралли на фоне приостановки большей части ответных тарифов.

Однако топ-менеджеры крупнейших банков предупреждают: если неопределённость сохранится, это может привести к рецессии и замедлению сделок и корпоративного заимствования, отмечает WSJ.

Начало 2025 года сопровождалось оптимизмом по поводу второй администрации Трампа. Инвесторы делали ставки на рост американских акций и укрепление доллара.

Однако к концу марта индексы S&P 500 и Nasdaq показали худшие квартальные результаты с 2022 года — торговая политика Белого дома заставила рынок пересмотреть ожидания. На этом фоне инвесторы начали выводить средства из США и увеличивать долю международных активов — в частности, в Европе и Южной Америке. Эти колебания и подогрели интерес к трейдингу.

Банкиры и аналитики, опрошенные WSJ, отметили, что особенно высокой оказалась активность с деривативами, поскольку инвесторы готовились к волатильности на рынке. Впрочем, добавляют они, торговая активность не означает массовую распродажу — клиенты просто накапливают кэш для погашения займов, а не потому, что покидают рынок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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