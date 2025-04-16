За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 936210 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 апреля: 1050 российских оккупантов, 9 танков и 146 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 936210 (+1050) человек,
- танков — 10638 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 22163 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 26377 (+87) ед,
- РСЗО — 1364 (+0) ед,
- средства ПВО — 1132 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32837 (+146),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44472 (+133) ед,
- специальная техника — 3804 (+3)
Источник: Минфин
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