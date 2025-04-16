ФГВФЛ за три года полной гарантии выплатил вкладчикам более 9 млрд грн

За три года действия полной гарантии вкладчикам ликвидированных банков выплатили более 9 миллиардов гривен. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай в интервью «Укринформу».

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Выплаты вкладчикам

По ее словам, с 13 апреля 2022 г. в Украине действует 100% гарантии возмещения вкладов населения в период действия военного положения.

«В общей сложности за три года действия полной гарантии вкладчикам ликвидированных банков выплатили более 9 миллиардов гривен. Это положительно повлияло на уровень доверия к отечественной банковской системе», — сообщила Билай.

Она отметила, что из выведенных за эти годы банков только 5 покинули рынок из-за неплатежеспособности. Остальные — либо банки с российским капиталом, либо не соблюдавшие правила финансового мониторинга. С учетом общего количества банков не так много. Это свидетельствует о стабильном состоянии нашей банковской системы даже в условиях войны.

Билай отметила, что никаких ограничений при выплате нет.

«Вкладчики, которые находятся в любой точке Украины и мира, могут получить свои деньги. Именно для этого и была внедрена онлайн-выплата и услуга возврата вкладов в мобильном приложении „Дия“. То есть при наличии интернет-доступа и возможности идентификации вкладчика банком-агентом человек получает возмещение всей суммы», — отметила она.