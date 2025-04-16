За три года действия полной гарантии вкладчикам ликвидированных банков выплатили более 9 миллиардов гривен. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай в интервью «Укринформу».
ФГВФЛ за три года полной гарантии выплатил вкладчикам более 9 млрд грн
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Выплаты вкладчикам
По ее словам, с 13 апреля 2022 г. в Украине действует 100% гарантии возмещения вкладов населения в период действия военного положения.
«В общей сложности за три года действия полной гарантии вкладчикам ликвидированных банков выплатили более 9 миллиардов гривен. Это положительно повлияло на уровень доверия к отечественной банковской системе», — сообщила Билай.
Она отметила, что из выведенных за эти годы банков только 5 покинули рынок из-за неплатежеспособности. Остальные — либо банки с российским капиталом, либо не соблюдавшие правила финансового мониторинга. С учетом общего количества банков не так много. Это свидетельствует о стабильном состоянии нашей банковской системы даже в условиях войны.
Билай отметила, что никаких ограничений при выплате нет.
«Вкладчики, которые находятся в любой точке Украины и мира, могут получить свои деньги. Именно для этого и была внедрена онлайн-выплата и услуга возврата вкладов в мобильном приложении „Дия“. То есть при наличии интернет-доступа и возможности идентификации вкладчика банком-агентом человек получает возмещение всей суммы», — отметила она.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии