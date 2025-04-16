Французская Hermes International S.C.A. обогнала по капитализации конкурирующую LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA и стала самым дорогим в мире производителем товаров класса «люкс». Об этом пишет Financial Times.
Hermes стал самым дорогим в мире производителем люксовых товаров, обогнав LVMH
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Акции LVMH во вторник упали на 7,8% из-за слабой квартальной отчетности, в результате чего рыночная стоимость компании составила около 245,4 млрд евро. Тем временем цена бумаг Hermes повысилась на 0,2%, капитализация составила порядка 247 млрд евро.
Накануне LVMH отчиталась о снижении выручки в первом квартале на 2% до 20,31 млрд евро. В том числе продажи в ключевом для компании подразделении одежды и изделий из кожи в январе-марте сократились на 5%.
По «люксовому» сегменту в целом ударили объявленные США пошлины на импорт товаров из Европы в размере 20%. Затем эта пошлина была снижена до 10% на период в 90 дней.
«Hermes, пожалуй, обладает наибольшей ценовой гибкостью благодаря уникальной привлекательности своего бренда», — отметила аналитик Barclays Кэрол Маджо.
По ее словам, Hermes не придется повышать цены так сильно, как конкурентам, чтобы компенсировать негативное влияние пошлин на рентабельность.
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