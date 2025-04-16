Канада запустит первые спотовые Solana-ETF с функцией стейкинга

16 апреля канадские компании представят рынку первые в мире спотовые Solana-ETF. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, пишет Forklog.

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Что известно

Эксперт поделился скриншотом сообщения TD Bank, в котором говорится, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио одобрила четыре продукта от Purpose, Evolve, CI и 3iQ.

Фонды предложат функцию стейкинга Solana, что потенциально обеспечит более высокую доходность по сравнению с аналогичными продуктами на базе Ethereum и позволит снизить издержки владения ETF, говорится в заявлении TD Bank.

Балчунас отметил, что в марте Volatility Shares уже выпустила два фьючерсных SOL-ETF в США, которые «не сделали многого». Объемы активов под их управлением остаются небольшими: около $5,1 млн долларов в одном фонде и $8,7 млн в другом, согласно трекеру The Block.