Празднуем Пасху выгодно! Только до 21 апреля включительно действует специальная акция: покупая один билет на Invest Talk Summit, второй получаете бесплатно. Приглашайте коллегу, друга или партнера — обсуждать инвестстратегии вместе всегда эффективнее, чем наедине.
Пасхальный бонус для инвесторов: 1 билет = 2 на Invest Talk Summit!
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Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025 года?
Это наиболее актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена. В этом году мы будем говорить о:
- Куда перемещается глобальный капитал?
- Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП
- Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?
- Инвестстратегии для медвежьего рынка
- Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов
- Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса
- Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернативы
- Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам
Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU
ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты. ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных до управления активами и частным капиталом.
Invest Talk Summit — это пространство для тех, кто принимает финансовые решения не наугад, а на основе знаний и аналитики. Успейте воспользоваться Пасхальным предложением — 1=2 до 21 апреля включительно!
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