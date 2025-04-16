Пасхальный бонус для инвесторов: 1 билет = 2 на Invest Talk Summit!

Празднуем Пасху выгодно! Только до 21 апреля включительно действует специальная акция: покупая один билет на Invest Talk Summit, второй получаете бесплатно. Приглашайте коллегу, друга или партнера — обсуждать инвестстратегии вместе всегда эффективнее, чем наедине.

Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйте первого участника и добавьте второго в тот же заказ — система автоматически предоставит скидку -100% на второй билет. Купить билеты можно как онлайн, так и на оффлайн-формат.

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Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025 года?

Это наиболее актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена. В этом году мы будем говорить о:

Куда перемещается глобальный капитал?

Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП

Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?

Инвестстратегии для медвежьего рынка

Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов

Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса

Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернативы

Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам

Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU

ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты. ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных до управления активами и частным капиталом.

Invest Talk Summit — это пространство для тех, кто принимает финансовые решения не наугад, а на основе знаний и аналитики. Успейте воспользоваться Пасхальным предложением — 1=2 до 21 апреля включительно!