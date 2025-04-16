Пасхальный бонус для инвесторов: 1 билет = 2 на Invest Talk Summit!

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2025, 12:20 Читати українською

Пасхальный бонус для инвесторов: 1 билет = 2 на Invest Talk Summit!

Празднуем Пасху выгодно! Только до 21 апреля включительно действует специальная акция: покупая один билет на Invest Talk Summit, второй получаете бесплатно. Приглашайте коллегу, друга или партнера — обсуждать инвестстратегии вместе всегда эффективнее, чем наедине.

Празднуем Пасху выгодно!

Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйте первого участника и добавьте второго в тот же заказ — система автоматически предоставит скидку -100% на второй билет. Купить билеты можно как онлайн, так и на оффлайн-формат.

🔗 Регистрация и детали здесь

Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025 года?

Это наиболее актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена. В этом году мы будем говорить о:

  • Куда перемещается глобальный капитал?
  • Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП
  • Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?
  • Инвестстратегии для медвежьего рынка
  • Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов
  • Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса
  • Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернативы
  • Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам

Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU

ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты. ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных до управления активами и частным капиталом.

Invest Talk Summit — это пространство для тех, кто принимает финансовые решения не наугад, а на основе знаний и аналитики. Успейте воспользоваться Пасхальным предложением — 1=2 до 21 апреля включительно!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами