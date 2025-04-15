Рада приняла последний закон для интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

Верховная Рада приняла законопроект № 12150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций».

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Данный законопроект во втором чтении поддержали 300 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, принятие документа обеспечит создание условий для начала практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединение к единой роуминговой зоне «Роуминг как дома».

В Минцифри пояснили, что украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС и после завершения военного положения.

Принятый закон предусматривает, что:

украинские и европейские операторы могут легче обмениваться услугами и работать вместе;

регулятор НКЭК получит необходимые возможности для контроля доступа к сетям и разрешения споров между операторами;

Украина станет на шаг ближе к полной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

«Следующий шаг — подписание закона Президентом. Далее начнем переговоры с Еврокомиссией о создании Единой роуминговой зоны», — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.