Верховная Рада приняла законопроект № 12150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций».
Рада приняла последний закон для интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС
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Данный законопроект во втором чтении поддержали 300 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, принятие документа обеспечит создание условий для начала практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединение к единой роуминговой зоне «Роуминг как дома».
В Минцифри пояснили, что украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС и после завершения военного положения.
Принятый закон предусматривает, что:
- украинские и европейские операторы могут легче обмениваться услугами и работать вместе;
- регулятор НКЭК получит необходимые возможности для контроля доступа к сетям и разрешения споров между операторами;
- Украина станет на шаг ближе к полной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.
«Следующий шаг — подписание закона Президентом. Далее начнем переговоры с Еврокомиссией о создании Единой роуминговой зоны», — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.
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