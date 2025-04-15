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15 апреля 2025, 19:48 Читати українською

Рада приняла последний закон для интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

Верховная Рада приняла законопроект № 12150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций».

Верховная Рада приняла законопроект № 12150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДанный законопроект во втором чтении поддержали 300 народных депутатов.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Данный законопроект во втором чтении поддержали 300 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, принятие документа обеспечит создание условий для начала практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединение к единой роуминговой зоне «Роуминг как дома».

В Минцифри пояснили, что украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС и после завершения военного положения.

Принятый закон предусматривает, что:

  • украинские и европейские операторы могут легче обмениваться услугами и работать вместе;
  • регулятор НКЭК получит необходимые возможности для контроля доступа к сетям и разрешения споров между операторами;
  • Украина станет на шаг ближе к полной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

«Следующий шаг — подписание закона Президентом. Далее начнем переговоры с Еврокомиссией о создании Единой роуминговой зоны», — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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