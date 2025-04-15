Минфин привлек более 4 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 16 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,23 млрд грн, что на 3,66 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,89 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

327,61 млрд грн под 16,34% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,31%);

1,10 млрд грн под 17,09% с погашением 13 января 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

2,80 млрд грн под 17,80% с погашением 12 апреля 2028 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.