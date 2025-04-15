К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 23 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 15 апреля: гривна выросла на межбанке
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Открытие 15 апреля
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Закрытие 15 апреля
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Изменения
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41,28/41,31
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41,15/41,18
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13 /13
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46,78/46,80
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46,55/46,58
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23/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,85−41,50 грн. Евро покупают за 46,33 грн., а продают за 47,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,92, евро — 46,40−46,70 грн.
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Источник: Минфин
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