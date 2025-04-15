Кабинет Министров принял решение о выделении 1,8 млрд грн для 180 общин в девяти прифронтовых регионах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Кабмин выделит 1,8 млрд грн для общин в прифронтовых регионах
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Кто получит поддержку
В частности, поддержку получат общины Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины и Запорожья.
По словам премьера, средства пойдут на самые неотложные нужды:
- аварийно-восстановительные работы после обстрелов;
- строительство укрытий;
- закупку спецтехники для коммунальных предприятий;
- ремонт критической инфраструктуры — сетей тепла и газа.
«Решение принято по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Мы подставляем плечо тем нашим общинам, которые в этом нуждаются больше всего», — подытожил Шмыгаль.
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Источник: Минфин
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