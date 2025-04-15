Кабмин выделит 1,8 млрд грн для общин в прифронтовых регионах

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В частности, поддержку получат общины Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины и Запорожья.

По словам премьера, средства пойдут на самые неотложные нужды:

«Решение принято по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Мы подставляем плечо тем нашим общинам, которые в этом нуждаются больше всего», — подытожил Шмыгаль.

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