Intel продает контрольный пакет акций своего подразделения Altera за $4,46 млрд

Intel продает контрольный пакет акций (51%) своего подразделения программируемых микросхем Altera инвестиционной фирме Silver Lake за $4,46 млрд, оценив бизнес в $8,75 млрд — вдвое меньше $17 млрд, уплаченных в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

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Новая стратегия

«Продажа активов стала ключевой частью стратегии нового CEO Intel Лип-Бу Тана, направленной на оптимизацию бизнеса», — отмечает источник. Предыдущий глава Пэт Хелсингер пытался догнать NVIDIA в сфере искусственного интеллекта, но Intel потеряла позиции на рынке процессоров. Соглашение с Altera позволит компании сфокусироваться на ключевых направлениях и укрепить баланс, получив около $3,4 млрд. наличными.

Финансовые показатели

«В 2024 году доход от Altera составил $1,54 млрд, что составляет всего 3% от общего объема доходов Intel, а операционный ущерб — $615 млн», — говорится в отчете. Для сравнения, в целом Intel зафиксировала $18,8 млрд чистых убытков при доходе $53,1 млрд за 2024 год. Продажа контрольного пакета снимет финансовое бремя и выведет результаты Altera по консолидированной отчетности Intel после закрытия сделки во второй половине 2025 года.