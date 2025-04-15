Около трети опрошенных украинцев (28%) платят за онлайн-сервисы и планируют продолжать, еще 13% платили раньше, но перестали. В то же время 59% не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше. За что чаще всего платят пользователи и сколько — в исследовании Rakuten Viber.
Фильмы, игры и обучение: 28% украинцев платят за онлайн-сервисы — исследование Viber
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
За что платят украинцы
Зачем, в первую очередь, украинцы пользуются платными сервисами? В ТОПе фильмы и видео (45%), игры (36%), музыка (35%) и обучение (30%). Какие еще категории популярны (вопрос предполагал множественный выбор):
- Фильмы и видео — 45%;
- Игры — 36%;
- Музыка — 35%;
- Обучение — 30%;
- Программы для работы — 20%;
- Книги — 17%;
- Другое (ваш вариант) — 16%;
- Приложения для общения, мессенджеры — 15%;
- Налоги — 8%;
- Знакомства — 7%.
Более 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с «пиратских» сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.
Сколько тратят
Относительно расходов на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется:
- 47% опрошенных тратят 100−400 грн в месяц,
- 29% тратят более 400 грн.
- 24% респондентов тратят менее 100 грн.
Опрос
Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 5 000 респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1
Фільми та відео — 45%;
Якщо 45 % від опитаних сплачуються за онлайн-фільми та відео, то значить 45% сплачують за онлайн-сервіси.
Що тоді означає фраза
Близько третини опитаних українців (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати,
?
А якщо скласти %% по кожній групі сервісів. то виходить 229 % украінців платять за онлайн-сервіси.