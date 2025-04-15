Фильмы, игры и обучение: 28% украинцев платят за онлайн-сервисы — исследование Viber

Около трети опрошенных украинцев (28%) платят за онлайн-сервисы и планируют продолжать, еще 13% платили раньше, но перестали. В то же время 59% не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше. За что чаще всего платят пользователи и сколько — в исследовании Rakuten Viber.

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За что платят украинцы

Зачем, в первую очередь, украинцы пользуются платными сервисами? В ТОПе фильмы и видео (45%), игры (36%), музыка (35%) и обучение (30%). Какие еще категории популярны (вопрос предполагал множественный выбор):

Фильмы и видео — 45%;

Игры — 36%;

Музыка — 35%;

Обучение — 30%;

Программы для работы — 20%;

Книги — 17%;

Другое (ваш вариант) — 16%;

Приложения для общения, мессенджеры — 15%;

Налоги — 8%;

Знакомства — 7%.

Более 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с «пиратских» сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.

Сколько тратят

Относительно расходов на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется:

47% опрошенных тратят 100−400 грн в месяц,

29% тратят более 400 грн.

24% респондентов тратят менее 100 грн.

Опрос

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 5 000 респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.