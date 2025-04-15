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15 апреля 2025, 14:52 Читати українською

Фильмы, игры и обучение: 28% украинцев платят за онлайн-сервисы — исследование Viber

Около трети опрошенных украинцев (28%) платят за онлайн-сервисы и планируют продолжать, еще 13% платили раньше, но перестали. В то же время 59% не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше. За что чаще всего платят пользователи и сколько — в исследовании Rakuten Viber.

Около трети опрошенных украинцев (28%) платят за онлайн-сервисы и планируют продолжать, еще 13% платили раньше, но перестали.
Фото: pixabay.com

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За что платят украинцы

Зачем, в первую очередь, украинцы пользуются платными сервисами? В ТОПе фильмы и видео (45%), игры (36%), музыка (35%) и обучение (30%). Какие еще категории популярны (вопрос предполагал множественный выбор):

  • Фильмы и видео — 45%;
  • Игры — 36%;
  • Музыка — 35%;
  • Обучение — 30%;
  • Программы для работы — 20%;
  • Книги — 17%;
  • Другое (ваш вариант) — 16%;
  • Приложения для общения, мессенджеры — 15%;
  • Налоги — 8%;
  • Знакомства — 7%.

Более 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с «пиратских» сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.

Сколько тратят

Относительно расходов на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется:

  • 47% опрошенных тратят 100−400 грн в месяц,
  • 29% тратят более 400 грн.
  • 24% респондентов тратят менее 100 грн.

Опрос

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 5 000 респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
LutyiPerets
LutyiPerets
15 апреля 2025, 15:50
#
Цифри не зрозумілі.
Фільми та відео — 45%;
Якщо 45 % від опитаних сплачуються за онлайн-фільми та відео, то значить 45% сплачують за онлайн-сервіси.
Що тоді означає фраза
Близько третини опитаних українців (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати,
?
А якщо скласти %% по кожній групі сервісів. то виходить 229 % украінців платять за онлайн-сервіси.
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