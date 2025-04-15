Азиатский фондовый рынок продолжает расти на фоне слухов об ослаблении пошлин США

Азиатские рынки во вторник, 15 апреля, открылись с подъемом, отреагировав на рост Уолл-стрит и сигналы о возможном смягчении тарифной политики США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Движение индексов

Японский Nikkei 225, южнокорейский KOSPI и сингапурский Straits Times прибавили от 0,9% до 1,3%, тогда как Taiwan Weighted вырос примерно на 1%. Китайские CSI 300 и Shanghai Composite просели на 0,3%, а гонконгский Hang Seng остался почти неизменным.

Американский импульс

В преддверии американские индексы показали уверенный рост: Dow Jones поднялся на 0,78% до 40524,79, S&P 500 — на 0,79% до 5405,97, Nasdaq — на 0,64% до 16831,48. «После того, как Дональд Трамп сообщил о рассмотрении отмены некоторых пошлин, чтобы поддержать автопроизводителей», — акции Ford взлетели на 4% до $9,71, General Motors — на 3,5% до $45,14, по данным реального времени по состоянию на 14 апреля.

Техсектор на волне

Технологические компании также выиграли: Dell подскочила на 4% до $85,19, Apple прибавила 2,2% до $202,52, а Micron выросла на 2,1% до $71,02, по данным торгов 14 апреля. Позитивный настрой подпитывают ожидания, что отдельные сектора уйдут от новых пошлин.

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