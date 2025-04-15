В Канаде запустят спотовые Solana-ETF, хакер похитил из криптобиржи KiloEx $7 миллионов: что нового

В Канаде запустят спотовые Solana-ETF

Завтра, 16 апреля, на фондовом рынке Канады начнут торговаться акции нескольких спотовых Solana-ETF. Об этом заявил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

В своей публикации на своей странице он поделился циркуляром банка Toronto-Dominion Bank. В нем говорится, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) одобрила запуск нескольких фондов на базе Solana (SOL).

Это продукты таких поставщиков как Purpose, Evolve, CI и 3iQ. В сообщении подчеркивается, что фонды будут инвестироваться непосредственно в криптоактив, а не производные продукты. Также, согласно циркуляру, регулятор одобрил стэйкинг в структуре этих ETF.

Отметим, в Канаде нет федерального надзорного органа, который осуществлял надзор за рынком ценных бумаг в целом. Это делают местные регуляторы. В юрисдикции OSC, в свою очередь, находится Фондовая биржа Торонто (TSX), где и будут торговаться акции этих фондов.

Из указанных поставщиков только Evolve подтвердил эту информацию. Согласно его анонсу, продукт действительно начнет торговаться 16 апреля. Также компания заявила о том, что не будет взимать плату за управление средствами до конца 2025 года.

Балчунас отметил, что это первые спотовые Solana-ETF в мире. На это в комментариях ему заявили, что в Европе уже давно торгуется 21Shares Solana Staking ETP (ASOL), также инвестирующий непосредственно в актив. Согласно официальному сайту, его объем активов в управлении (AUM) составляет $781,5 млн.

Также, по словам Балчунаса, не стоит придавать большого значения этому событию. Он отметил, что AUM двух фьючерсных Solana-ETF в США меньше, чем у недавно запущенных фондов на базе XRP. Однако это первый взгляд Bloomberg Intelligence на потенциальную гонку по запуску спотовых ETF на базе альтоинов.

Metaplanet стала девятым по величине биткоин-ходлером

Компания Metaplanet купила 319 BTC на $26,52 млн. Цена покупки составила $83147 за монету.

Общий объем криптоактивов фирмы достиг 4525 BTC ($408,1 млн) при средней стоимости приобретения в $90194.

Доходность биткоин-инвестиций компании по итогам первого квартала составила 95,6%, с 1 января по 14 апреля — 6,5%.

По данным Bitcoin Treasuries, Metaplanet перешла на девятую позицию по корпоративным запасам цифрового золота и закрепила лидерство как крупнейшего владельца в Азии.

Metaplanet активно наращивает криптоактивы с момента принятия биткоин-стратегии в начале апреля 2024 года. Компания планирует накопить 10 000 BTC к концу 2025 года.

В феврале после принятия криптостратегии котировки акций компании выросли более чем на 2700%.

Хакер вывел с биржи KiloEx $7 миллионов в криптовалютах

Хакер атаковал децентрализованную биржу KiloEx и похитил около $7 миллионов в криптовалютах. Об этом сообщили аналитики платформы безопасности Cyvers.

Хакер использовал миксер Tornado Cash и осуществил серию эксплойтов на блокчейнах BNB, Base и Taiko, воспользовавшись вероятной уязвимостью в системе контроля доступа к ценовому оракулу.

В своем официальном обращении команда KiloEx подтвердила факт взлома хранилища (Vault) и опубликовала адрес кошелька злоумышленника.

«Расследование показало, что угнанные активы направляются через zkBridge и Meson. Мы активно пытаемся сотрудничать с этими протоколами, чтобы остановить транзакции и предотвратить дальнейшие потери», — заявили представители KiloEx.

Биржа также приостановила работу платформы для предотвращения дальнейших атак, а команда сотрудничает с BNB Chain, Manta Network и ведущими специалистами по безопасности, включая Seal-911, SlowMist и Sherlock.

Кроме того, в ближайшее время KiloEx запустит баунти-программу для помощи в возвращении активов и готовит полный отчет об обнародованной атаке.

Криптосервис призвал партнерские протоколы и платформы заблокировать кошелек злоумышленника, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления.

Google ужесточит требования к рекламе криптовалют в Европе

С 23 апреля Google вводит новые правила рекламы криптовалютных услуг в Европе. Об этом говорится в обновлении политики компании.

Теперь биржи и кошельки должны получить лицензии в соответствии с европейским регуляторным стандартом MiCA или в статусе поставщиков услуг по обслуживанию кпитоактивов (CASP).

Рекламодатели обязаны соблюдать локальные законы, включая национальные требования свыше MiCA. Для размещения рекламы требуется сертификация от Google.

Политика коснется рекламных кампаний в большинстве стран Европы, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

В Google уточнили, что нарушения политики вначале приведут к предупреждениям, а блокировка рекламы произойдет не менее чем через семь дней.

Руководитель юридического отдела Bitget Хон Нг в комментарии Cointelegraph отметил, что новые правила могут повысить уровень защиты инвесторов, сократив количество мошеннических схем.

Однако он предупредил, что строгие требования создадут проблемы для небольших компаний из-за высоких капитальных порогов и затрат на соблюдение норм.

Юрисконсульт блокчейн-проекта Orbs считает, что соответствие новым стандартам станет сложной задачей для мелких участников рынка. Такое состояние усугубит позиции крупных компаний.

По его словам, изменения больше ориентированы на «защиту Google от ответственности, чем на самих инвесторов».