Курс валют на 15 апреля: доллар в банках подешевел на 15 копеек, евро — на 20 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 20 копеек, а в продаже не изменился.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,55 грн. Евро покупают за 46,30 грн, а продают за 47,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,85−40,96, евро — 46,50−46,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,28−41,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,78−46,80 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.