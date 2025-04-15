За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 935160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 апреля: 1180 российских оккупантов, 7 танков и 147 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 935160 (+1180) человек,
- танков — 10629 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 22150 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 26290 (+68) ед,
- РСЗО — 1364 (+2) ед,
- средства ПВО — 1132 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32691 (+147),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44339 (+210) ед,
- специальная техника — 3801 (+0)
Источник: Минфин
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