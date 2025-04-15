Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 855 (по состоянию на 1 марта 2025 г.) до 838 (по состоянию на 1 апреля 2025 г.). Количество банков уменьшилось до 60 (было 61). Об этом говорится в сообщении НБУ.
Небанковский финрынок в марте: 17 финучреждений и один банк исключены из реестров
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Кто покинул рынок
В марте НБУ отозвал банковскую лицензию в Банке «Портал» и исключил сведения об этом учреждении из Государственного реестра банков на основании решения единого акционера указанного банка о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица и завершении осуществления банковской деятельности.
Также в течение марта из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены 13 финансовых компаний, один страховщик и один кредитный союз.
Кроме того, в марте аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии пяти финансовым компаниям и двум кредитным союзам, принудительно аннулированы лицензии восьми финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу. Также Национальный банк согласовал сужение объема лицензии одной финансовой компании.
Кто работает на рынке
По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 451 финансовая компания (было 464),
- 53 страховщика non-life (было 54)
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 108 ломбардов (количество не изменилось)
- 98 кредитных союзов (была 101)
- один лизингодатель (количество не изменилось)
- 43 страховых брокера (количество не изменилось)
- 73 коллекторские компании (количество не изменилось).
Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), в то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось до 41 (было 40).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных (количество не изменилось).
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