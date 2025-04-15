Небанковский финрынок в марте: 17 финучреждений и один банк исключены из реестров

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 855 (по состоянию на 1 марта 2025 г.) до 838 (по состоянию на 1 апреля 2025 г.). Количество банков уменьшилось до 60 (было 61). Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Кто покинул рынок

В марте НБУ отозвал банковскую лицензию в Банке «Портал» и исключил сведения об этом учреждении из Государственного реестра банков на основании решения единого акционера указанного банка о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица и завершении осуществления банковской деятельности.

Также в течение марта из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены 13 финансовых компаний, один страховщик и один кредитный союз.

Кроме того, в марте аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии пяти финансовым компаниям и двум кредитным союзам, принудительно аннулированы лицензии восьми финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу. Также Национальный банк согласовал сужение объема лицензии одной финансовой компании.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

451 финансовая компания (было 464),

53 страховщика non-life (было 54)

10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 108 ломбардов (количество не изменилось)

98 кредитных союзов (была 101)

один лизингодатель (количество не изменилось)

43 страховых брокера (количество не изменилось)

73 коллекторские компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), в то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось до 41 (было 40).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных (количество не изменилось).