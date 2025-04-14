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14 апреля 2025, 15:34 Читати українською

На одного жителя Украины приходится 61 банкнота и 187 монет — НБУ

По состоянию на 1 апреля этого года сумма наличных, которая обращалась в Украине, с начала года уменьшилась на 2,1% (или на 17,3 млрд грн) и составила 805,1 млрд гривен. Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 1 апреля этого года сумма наличных, которая обращалась в Украине, с начала года уменьшилась на 2,1% (или на 17,3 млрд грн) и составила 805,1 млрд гривен.
Фото: depositphotos

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Какая причина уменьшения наличных денег

Это связано с сезонными факторами. Ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличных, выпущенное в прошлые периоды.

Сколько в обращении банкнот

В наличном обороте находится 2,5 млрд шт. банкнот на общую сумму 796,8 млрд гривен, а также 14,9 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,2 млрд гривен.

На одного жителя Украины на 1 апреля 2025 приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2025 года — 63 и 186 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (26,8% и 27,7% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,4% и 1,9% от общего количества обращения соответственно).

Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2025 приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 3% и 5,4% соответственно по сравнению с началом этого года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 апреля 2025, 15:54
#
С «мелочью» в укр.банках реальные проблемы — нет
ни купюр номиналом 20 грн ни монет номиналом 5 грн
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