Курс валют на 14 апреля: евро в банках подорожал на 40 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 40 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 1,05 в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,65 грн. Евро покупают за 46,30 грн, а продают за 47,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,90−41,10, евро — 46,60−47,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,19−46,23 грн/евро.

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