Автомобили серого цвета имеют наибольший спрос у украинских автомобилистов в этом году. Из реализуемых в I кв. 2025 г. новых легковых автомобилей треть были серого цвета. Об этом пишет «Укравтопром».
Автомобили каких цветов выбирают украинцы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Самые популярные цвета и модели
-
Лидерство в команде серых завоевал кроссовер Toyota RAV-4.
-
Белый оказался вторым по популярности — 29% из зарегистрированных новых автомобилей. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.
-
Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyotf Land Cruiser Prado.
-
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди синих у SKODA Octavia.
-
Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (6%). Лидером зеленых стал RENAULT Duster.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии