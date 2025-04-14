Автомобили каких цветов выбирают украинцы

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На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди синих у SKODA Octavia.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyotf Land Cruiser Prado.

Белый оказался вторым по популярности — 29% из зарегистрированных новых автомобилей. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

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