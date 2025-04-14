За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 933 980 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 апреля: 1310 российских оккупантов, 19 танков и 119БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 933980 (+1310) человек,
- танков — 10622 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 22130 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 26222 (+59) ед,
- РСЗО — 1362 (+0) ед,
- средства ПВО — 1130 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32544 (+119),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44129 (+179) ед,
- специальная техника — 3801 (+2)
Источник: Минфин
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