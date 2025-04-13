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13 апреля 2025, 14:19 Читати українською

NFT-коллекционер продал редкого CryptoPunk с убытком $10 млн

Невзаимозаменяемый токен (NFT) из коллекции CryptoPunk продали за $6 млн, хотя около года назад его покупка обошлась в $16 млн. Об этом пишет forklog.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) из коллекции CryptoPunk продали за $6 млн, хотя около года назад его покупка обошлась в $16 млн.

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Детали

Один из редчайших экземпляров серии CryptoPunk #3100 перешел новому владельцу за 4000 ETH (~$6 млн). В марте 2024 года тот же NFT купили за 4500 ETH (~$16 млн).

Обвал курса Ethereum привел к тому, что стоимость токена в фиатном эквиваленте упала на 62,5%.

Согласно CryptoSlam, продажа прошлого года вошла в историю как третья крупнейшая сделка с одним NFT.

Однако объемы торгов этой и других топовых коллекций, вроде Bored Ape Yacht Club и Azuki, стабильно падают с 2022 года.

Напомним

В I квартале 2025 года объем торговли NFT сократился по сравнению с последней четвертью 2024 на 24% — до $1,5 млрд, согласно отчету DappRadar.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 апреля 2025, 14:39
#
Купил за 4500 ETH
Продал за 4000 ETH

Хороший бизнес…
+
+15
kingcity
kingcity
13 апреля 2025, 15:03
#
Купив електронний «фантик» за інший електоронний «фантик», продав електронний «фантик» за електроннний «фантик».
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