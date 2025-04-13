NFT-коллекционер продал редкого CryptoPunk с убытком $10 млн

Невзаимозаменяемый токен (NFT) из коллекции CryptoPunk продали за $6 млн, хотя около года назад его покупка обошлась в $16 млн. Об этом пишет forklog.

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Детали

Один из редчайших экземпляров серии CryptoPunk #3100 перешел новому владельцу за 4000 ETH (~$6 млн). В марте 2024 года тот же NFT купили за 4500 ETH (~$16 млн).

Обвал курса Ethereum привел к тому, что стоимость токена в фиатном эквиваленте упала на 62,5%.

Согласно CryptoSlam, продажа прошлого года вошла в историю как третья крупнейшая сделка с одним NFT.

Однако объемы торгов этой и других топовых коллекций, вроде Bored Ape Yacht Club и Azuki, стабильно падают с 2022 года.

Напомним

В I квартале 2025 года объем торговли NFT сократился по сравнению с последней четвертью 2024 на 24% — до $1,5 млрд, согласно отчету DappRadar.