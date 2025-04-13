Украина и Япония подписали грантовое соглашение на $58 миллионов для программы восстановления

Алексей Кулеба и глава офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хидеки Мацунага подписали грантовое соглашение, которое позволяет официально начать реализацию четвертой фазы Программы экстренного восстановления Украины. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий .

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Что известно

«За счет новых средств в рамках Программы экстренного восстановления будет обеспечено оказание критической помощи по ряду направлений, в частности, гуманитарное разминирование, энергетика, водоснабжение, восстановление инфраструктуры. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление нашего партнерства», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины.

В Украине уже реализовано три фазы Программы экстренного восстановления, которая внедряется совместными усилиями Минвосстановления и JICA.

В рамках первых этапов осуществлено быстрое реагирование на нужды энергетического, транспортного, аграрного, медицинского, образовательного секторов, управления отходами от разрушений, водоотведения, водоснабжения, гуманитарного разминирования. Также обеспечивается предоставление оборудования для коммунальных заведений городов и регионов.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Япония предоставила Украине $12 млрд гуманитарной и финансовой помощи, благодаря которым министерством были внедрены совместные проекты на общую сумму около $700 млн. Это три фазы программы экстренного восстановления и проект технической помощи «Проект экстренного восстановления и реконструкции».

С подписанием грантового соглашения сотрудничество по программе экстренного восстановления продолжено. Финансирование четвертой фазы составляет $58 млн.