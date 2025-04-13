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13 апреля 2025, 12:16 Читати українською

МВФ и Всемирный банк согласовали помощь Аргентине более чем на $30 миллиардов

Международный валютный фонд (МВФ) объявил об одобрении Аргентине пакета помощи на сумму $20 миллиардов в течение 48 месяцев, из которых $12 миллиардов выделяются сразу. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, пишет Укринформ.

Международный валютный фонд (МВФ) объявил об одобрении Аргентине пакета помощи на сумму $20 миллиардов в течение 48 месяцев, из которых $12 миллиардов выделяются сразу.

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Что известно

«Исполнительный совет МВФ одобрил 48-месячную программу расширенного финансирования для Аргентины на общую сумму $20 миллиардов с немедленной выплатой $12 миллиардов», — заявили в МВФ.

В Фонде добавили, что первый пересмотр программы намечен на июнь 2025 года. В случае «зеленого света» Аргентина получает около $2 миллиардов.

«Ожидается, что программа поможет активизировать дополнительную официальную многостороннюю и двустороннюю поддержку и своевременный повторный доступ к международным рынкам капитала», — отметили в МВФ.

Кроме того, Группа Всемирного банка 11 апреля объявила о предоставлении Аргентине пакета поддержки на сумму $12 миллиардов, что «свидетельствует о сильном вотуме доверия усилиям правительства по стабилизации и модернизации экономики».

«Это включает $1,5 миллиарда, которые должны быть выплачены немедленно», — добавили в Группе.

Также Межамериканский банк развития заявил о планах выплатить Аргентине до $10 миллиардов в течение трех лет.

«Трехлетний пакет включает 7 миллиардов долларов для поддержки государственного сектора и 3 миллиарда долларов — для активизации деятельности частного сектора», — добавили в Банке.

По словам министра экономики Аргентины Луиса Капуто, эти средства позволят «реструктурировать Центральный банк» и ускорить снижение инфляции.

Кроме того, благодаря помощи можно будет отменить валютный контроль, который, по словам Капуто, «нанес аргентинцам огромный ущерб».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
13 апреля 2025, 12:54
#
А как хрюкали: «лучший президент, супер реформы»… тьху. опять мвф аргентину кинул как в 97м…
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