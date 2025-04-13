НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на $144 миллиона

За неделю с 7 по 11 апреля Национальный банк Украины продал на межбанке $536,2 млн, при этом купил $80 тыс. Об этом известно из статистики НБУ .

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За период с 7 по 11 апреля Нацбанк продал на межбанке $536,2 млн, что на $144,3 млн больше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил $80 тыс, что на $6,57 млн меньше, чем на прошлой неделе.

Напомним

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на понедельник, 14 апреля, на уровне 41,3879 грн/$, что указывает на ее незначительное укрепление по сравнению с 41,4031 грн/$ в пятницу, тогда как к евро она упала до рекордно низкого показателя.