4 альткоина привлекают внимание аналитиков — один из них может опередить биткоин на отметке $100K

Аналитики обращают внимание на четыре альткоина, которые привлекают значительное внимание. Ожидается, что одна из этих монет вырастет в цене в тысячу раз раньше, чем биткоин достигнет отметки $100 000. Криптовалютное сообщество охвачено любопытством. Узнайте, какие альткоины находятся в центре внимания и что делает их потенциальными игроками на рынке.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующей монетой-мемом 50X?

Шумиха вокруг XYZVerse — это реальность. Будучи первым в истории мемом-токеном для всех видов спорта, он привлекает как спортивных фанатов, так и криптоэнтузиастов, создавая уникальный кроссовер, который набирает серьезную популярность. Благодаря активной предпродаже и активному сообществу некоторые инвесторы уже предвкушают большие потенциальные прибыли.

Больше, чем просто монета-мем

В отличие от большинства монет-мемов, которые следуют за трендами без особого смысла, XYZVerse задает новую тенденцию. Она сочетает в себе высокоэнергетический мир спорта и вирусную природу культуры мемов. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и ранние покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, может быть ниже их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится на стадии предпродажи, но спрос на нее высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на первой стадии до 0,003333 доллара на 12-й стадии, при этом уже собрано более 70 % от 15 миллионов долларов. Инвесторы, пришедшие раньше, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в $0,1 эти цифры заставляют людей обратить на себя внимание.

Еще есть время принять участие до окончания предпродажи

Бычье настроение в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлена на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало бычий настрой по отношению к этой монете: 95 % проголосовавших ожидают роста $XYZ.

На XYZ также обратили внимание авторитетные криптовалютные авторитеты. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «лунной возможностью». Конечно, в криптовалюте ничто не гарантировано, но волнение неоспоримо.

Помимо шумихи, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. Доля ликвидности в 15 % выделена для создания прочного фундамента рынка. Для поощрения сообщества с помощью воздушных десантов и бонусов команда выделила 10 % от общего объема предложения. Кроме того, большой кусок в 17,13 % предназначен для дефляционных ожогов, которые могут сократить предложение и стимулировать спрос на $XYZ со временем.

Проект, управляемый сообществом, с большими планами

Отличительной чертой XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Недавно команда запустила программу Ambassador Program, которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, которые помогут повысить узнаваемость проекта. Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто иное — нечто, имеющее развлекательную ценность и реальную вовлеченность.

Может ли XYZVerse стать следующей большой монетой-мемом?

Быстро растущая предпродажа, сильное сообщество и амбициозная дорожная карта — у XYZVerse есть все признаки проекта с серьезным потенциалом. Хотя криптовалютный рынок всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность для раннего участия в чем-то большом. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности лунного удара

Sui: Блокчейн нового поколения, делающий Web3 легким для всех

Sui — это новая блокчейн-платформа, разработанная для удовлетворения потребностей глобальных пользователей. Она предлагает безопасную, мощную и масштабируемую среду для разработчиков. В своей основе Sui использует уникальную объектно-ориентированную модель данных и безопасный язык программирования Move. Это позволяет устранить проблемы, встречающиеся в других блокчейнах. Sui также фокусируется на том, чтобы сделать пользовательский опыт гладким. Благодаря таким функциям, как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые блоки транзакций, Sui стремится сделать Web3-приложения простыми и удобными.

На современном рынке Sui выделяется своей сильной технической базой и акцентом на удобство использования. В то время как многие блокчейны испытывают трудности с масштабируемостью и принятием пользователей, инновационный подход Sui может привлечь как разработчиков, так и пользователей. По сравнению с другими монетами, акцент Sui на устранении барьеров при взаимодействии с блокчейном выгодно отличает ее от развивающегося ландшафта Web3. Учитывая постоянный интерес к масштабируемым и удобным платформам, технология Sui может иметь значительный потенциал. Однако, как и в случае с любой другой новой технологией, ее будущий успех будет зависеть от принятия и реальных примеров использования.

Cardano's ADA: Экологически чистая криптовалюта, о которой вы должны знать

Компания Cardano создает волны в криптовалютном мире благодаря своей собственной монете ADA. В отличие от многих других криптовалют, Cardano создана для того, чтобы быть гибкой, устойчивой и масштабируемой. Это платформа, предназначенная для смарт-контрактов, хостинга децентрализованных финансовых приложений, токенов и игр. Отличительной чертой Cardano является ее стремление быть экологически безопасной. В ней используется система доказательства доли под названием Ouroboros, которая гораздо более энергоэффективна, чем модель доказательства работы, используемая в Биткойне.

Но дело не только в экологичности: Cardano стремится превзойти конкурентов в скорости и эффективности. Блокчейн разделен на два слоя: один для транзакций, другой — для смарт-контрактов. Благодаря этому Cardano может обрабатывать до миллиона транзакций в секунду. С появлением нативных токенов в 2021 году взаимодействие со смарт-контрактами станет более безопасным и доступным. Учитывая инновационную технологию и развивающуюся экосистему, ADA выглядит многообещающе на нынешнем криптовалютном рынке. Поскольку инвесторы ищут устойчивые и эффективные варианты, ADA от Cardano может стать сильным соперником в борьбе с такими гигантами, как Ethereum.

Новый рассвет в блокчейне: Исследование токена OM компании MANTRA

Мир блокчейна развивается, и MANTRA лидирует в этом направлении со своим токеном OM. Сосредоточившись на безопасности, MANTRA предлагает блокчейн, отвечающий реальным нормативным требованиям. Это делает его отличным выбором для учреждений и разработчиков, которые ищут открытую и соответствующую требованиям платформу. Благодаря дружественному подходу MANTRA стремится к тому, чтобы как опытные пользователи криптовалют, так и новички без труда освоили пространство Web3.

Технология MANTRA обладает впечатляющими возможностями. Построенная на прочном фундаменте, она способна обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду. Защищенная сеть обеспечивает бесперебойную и безопасную работу. Инструменты и API позволяют легко создавать и управлять активами в соответствии с нормативными требованиями. На современном рынке, где скорость и соответствие требованиям являются ключевыми, OM выделяется на фоне других. По сравнению с другими монетами она предлагает уникальное сочетание открытости и соблюдения правил. Это выгодно отличает ее от современных тенденций, которые отдают предпочтение масштабируемым и дружественным к регулированию блокчейн-решениям.

Вывод

В то время как SUI, ADA и OM являются многообещающими, XYZVerse (XYZ) выделяется своей экосистемой мемкоинов, ориентированной на спорт и нацеленной на рост.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

https://xyzverse.io