S&P пересмотрело экономические перспективы Венгрии до негативных

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Венгрии со стабильного на негативный. Об этом пишет Investing.

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Снижение рейтинга

Рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Венгрии в иностранной и местной валюте на уровне 'BBB-/A-3'.

Негативный прогноз отражает растущие риски для фискальной и внешней стабильности Венгрии в ближайшие два года из-за усиления торгового протекционизма, ослабления глобального спроса, сокращения притока капитала и увеличения процентных расходов на фоне предвыборного бюджетного смягчения.

Пересмотр прогноза на негативный отражает риски для государственных финансов Венгрии из-за неопределенных перспектив роста, высоких процентных расходов, сокращения притока средств ЕС и давления расходов в преддверии напряженных выборов.

Высокое соотношение долга к ВВП и устойчивое инфляционное давление подразумевают ограниченную гибкость политики для венгерских властей.

Несмотря на консолидацию государственных финансов в 2024 году, соотношение долга к ВВП Венгрии является самым высоким в регионе и составляет 73,5%. Это сочетается с процентными платежами, которые прогнозируются на уровне более 4% ВВП на 2025 год, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Общий баланс правительства прогнозируется на уровне 4,5% ВВП на 2025 год и 4,0% в 2026 году, по сравнению с целями правительства в 3,7% и 3,5% соответственно. Дискреционное увеличение расходов в преддверии выборов 2026 года представляет риск для этих фискальных прогнозов.

Вероятность того, что Венгрия получит какие-либо средства RRF до истечения срока действия фондов в декабре 2026 года, считается маловероятной. Освоение средств ЕС разочаровало в 2024 году. В течение года бюджет Венгрии получил около 1,3 трлн венгерских форинтов (3,2 млрд евро) из фондов сплочения Европы, примерно половину запланированной суммы, что привело к задержкам в инвестиционной программе правительства.

Перспективы роста Венгрии остаются неопределенными, учитывая, что открытая и ориентированная на торговлю экономика страны восприимчива к внешним событиям.