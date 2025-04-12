В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа

Автомобильный завод General Motors вблизи Торонто сворачивает свою работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на канадский общественный вещатель CBC News.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Завод по сбору автомобилей General Motors CAMI в городе Ингерсоль в провинции Онтарио в следующем месяце прекратит работу, но намерена восстановить ее на половину мощности в октябре», — говорится в материале.

Отмечается, что производство прекращается по причине рыночных условий и спада спроса на электроавтомобили.

«На заводе работает около 1200 рабочих. В профсоюзе заявили, что увольнения начнут в понедельник и продлятся до мая», — утверждает CBC News.

Когда работа предприятия будет возобновлена в октябре, на нем продолжат работать только около 700 рабочих.

На предприятии в Ингерсоле собирали две модели электрогрузовика для доставки BrightDrop.

Напомним

Ранее в Канаде уже приостановил работу автозавод Stellantis. Его руководство вынужденно пошло на этот шаг на фоне неопределенности с введенными пошлинами США.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импортируемые из Канады автомобили и детали к ним, на что Канада ответила зеркально.