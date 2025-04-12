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12 апреля 2025, 14:20 Читати українською

В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа

Автомобильный завод General Motors вблизи Торонто сворачивает свою работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на канадский общественный вещатель CBC News.

Автомобильный завод General Motors вблизи Торонто сворачивает свою работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Завод по сбору автомобилей General Motors CAMI в городе Ингерсоль в провинции Онтарио в следующем месяце прекратит работу, но намерена восстановить ее на половину мощности в октябре», — говорится в материале.

Отмечается, что производство прекращается по причине рыночных условий и спада спроса на электроавтомобили.

«На заводе работает около 1200 рабочих. В профсоюзе заявили, что увольнения начнут в понедельник и продлятся до мая», — утверждает CBC News.

Когда работа предприятия будет возобновлена в октябре, на нем продолжат работать только около 700 рабочих.

На предприятии в Ингерсоле собирали две модели электрогрузовика для доставки BrightDrop.

Напомним

Ранее в Канаде уже приостановил работу автозавод Stellantis. Его руководство вынужденно пошло на этот шаг на фоне неопределенности с введенными пошлинами США.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импортируемые из Канады автомобили и детали к ним, на что Канада ответила зеркально.

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Источник: Минфин
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