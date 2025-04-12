Темпы роста потребительских цен в Бразилии в марте повысились до 5,48% с 5,06% в феврале и достигли максимума с февраля 2023 года, согласно данным государственного статистического агентства IBGE.
Инфляция в Бразилии в марте обновила максимум более чем за два года
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Мартовский показатель совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics.
Как изменились цены
Инфляция в стране ускоряется второй месяц подряд.
Стоимость продуктов питания и напитков в Бразилии повысилась на 7,68% в марте, транспортные услуги подорожали на 6,05%, одежда — на 3,53%, товары для здоровья и ухода за собой — на 5,79%.
Относительно февраля потребительские цены в стране выросли на 0,56%, месяцем ранее рост составлял 1,31%.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии