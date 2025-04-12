За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 931450 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 апреля: 1240 российских оккупантов, 11 танков и 78 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 931450 (+1240) человек,
- танков — 10591 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 22055 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 26092 (+49) ед,
- РСЗО — 1362 (+2) ед,
- средства ПВО — 1127 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32278 (+78),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43807 (+128) ед,
- специальная техника — 3798 (+0)
Источник: Минфин
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