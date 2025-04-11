К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 апреля: евро на межбанке приближается к 47 грн
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Открытие 11 апреля
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Закрытие 11 апреля
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Изменения
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41,42/41,45
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41,33/41,38
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9 /7
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46,74/46,76
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46,92/46,96
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18/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн. Евро покупают за 46,10 грн., а продают за 47,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,15, евро — 45,50−45,95 грн.
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Источник: Минфин
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