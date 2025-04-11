Клиенты российского подразделения Citibank начали получать денежные выплаты по ценным бумагам, заблокированным в Европе из-за западных санкций, хотя сами активы остаются недоступными. Об этом сообщает Reuters.
россияне получают доступ к выплатам по замороженным активам через Citibank
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Кто и как получает средства
С вечера 9 апреля клиенты Citi в россии начали получать купонные выплаты. Юридическая фирма Wealth IQ отметила, что деньги поступают тем, кто ранее предоставил банку свои персональные данные по его запросу — некоторые уже получили полные суммы. В банке Sinara объяснили, что Citibank, не находясь под санкциями, имеет прямой счет в депозитарии Euroclear, что отличает его от других российских банков.
Упрощение от Бельгии
Фирма Delcredere сообщила, что получила несколько разрешений от Минфина Бельгии на вывод заблокированных средств. Регулятор изменил подход: теперь достаточно электронного письма с подтверждением отсутствия санкционных ограничений, тогда как раньше требовалась специальная лицензия.
Комментарии - 2
«Второй шаг — отдадут и сами активы. В „союзниках“ никада не сомневался)»
Про яких «союзників» мова? В України не було з самого початку війни «союзників», а ти плутаєш «партнерів» і «союзників», перші допомагають коли і скільки хочуть, а другі допомагають як собі. Це в НАТО або в ЄС є союзники, в кацапстану в блоці брікс є союзники Китай, Індія, Іран, ну і тд, а в України не було союзників всю війну, були лише партнери.
Це теж саме, як називати «заморозку» війни або «примирення» — «закінченням» війни, а це різні речі абсолютно :)
Але щодо іншої частини твоєї тези, так, партнери України, на жаль, можуть і санкції зняти з оркостану і віддати активи, або їх частину…