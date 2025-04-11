россияне получают доступ к выплатам по замороженным активам через Citibank

Клиенты российского подразделения Citibank начали получать денежные выплаты по ценным бумагам, заблокированным в Европе из-за западных санкций, хотя сами активы остаются недоступными. Об этом сообщает Reuters.

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Кто и как получает средства

С вечера 9 апреля клиенты Citi в россии начали получать купонные выплаты. Юридическая фирма Wealth IQ отметила, что деньги поступают тем, кто ранее предоставил банку свои персональные данные по его запросу — некоторые уже получили полные суммы. В банке Sinara объяснили, что Citibank, не находясь под санкциями, имеет прямой счет в депозитарии Euroclear, что отличает его от других российских банков.

Упрощение от Бельгии

Фирма Delcredere сообщила, что получила несколько разрешений от Минфина Бельгии на вывод заблокированных средств. Регулятор изменил подход: теперь достаточно электронного письма с подтверждением отсутствия санкционных ограничений, тогда как раньше требовалась специальная лицензия.