Цифровые кошельки становятся популярными в сфере трансграничных платежей

Цифровые кошельки стали любимым инструментом для международных переводов у 42% потребителей по всему миру, обогнав традиционные банковские переводы (14,8%) и сервисы денежных переводов (16,8%). Об этом пишет fintechinsider со ссылкой на отчет PYMNTS Intelligence и TerraPay за январь 2025 года.

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Почему выбирают кошельки

Опрос более 2600 потребителей и около 400 малых предприятий из США, Великобритании, Саудовской Аравии и Сингапура показал, что скорость, удобство и надежность — главные преимущества. В США скорость ценят на 92% больше по сравнению с банковскими счетами. В общей сложности 39% американских пользователей не видят в этом методе никаких минусов — рекордный уровень удовлетворенности среди платежных опций.

США в тренде

В Соединенных Штатах 44% респондентов назвали цифровые кошельки лучшим способом для трансграничных платежей. При этом 64% согласовывают платформы с получателями, подчеркивая важность их совместимости. Почти три четверти американцев используют предания, чтобы поддержать родных и друзей, причем для небольших сумм кошельки становятся основным выбором.