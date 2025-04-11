Как будет работать Новая почта на Пасху — график

Новая почта сообщила, как будет работать в Пасхальные праздники. Компания обнародовала график работы на своем сайте.

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В связи с Пасхальными праздниками график работы Новой почты будет следующим:

суббота, 19 апреля, компания будет работать по обычному графику субботы;

воскресенье, 20 апреля — выходной. Отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать;

понедельник, 21 апреля, — обычный график работы.

Напомним

Пасха в этом году пришлась на 20 апреля. Поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило действует в мирное время.

В Украине из-за военного положения дополнительные выходные отменены. Поэтому понедельник после Пасхи не будет выходным и государственные учреждения будут работать как обычно.