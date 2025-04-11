Новая почта сообщила, как будет работать в Пасхальные праздники. Компания обнародовала график работы на своем сайте.
Как будет работать Новая почта на Пасху — график
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В связи с Пасхальными праздниками график работы Новой почты будет следующим:
- суббота, 19 апреля, компания будет работать по обычному графику субботы;
- воскресенье, 20 апреля — выходной. Отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать;
- понедельник, 21 апреля, — обычный график работы.
Напомним
Пасха в этом году пришлась на 20 апреля. Поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило действует в мирное время.
В Украине из-за военного положения дополнительные выходные отменены. Поэтому понедельник после Пасхи не будет выходным и государственные учреждения будут работать как обычно.
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