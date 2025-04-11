Японские акции рухнули на 4% на фоне торговой нестабильности

Торговая война между Китаем и США расшатывает рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где настроения остаются смешанными после нового витка распродаж на Уолл-стрит. Об этом сообщает CNBC.

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Движение рынков

Японский индекс Nikkei 225 просел на 4,19%, а Topix потерял 3,98%. В Австралии S&P/ASX 200 снизился на 1,32%. Южная Корея показала разный результат: Kospi упал на 0,92%, тогда как Kosdaq прибавил 1,51%. В Гонконге Hang Seng поднялся на 0,56%, а китайский CSI 300 просел на 0,1%. Тайваньский Taiex стал исключением, вырос на 2%.

Тень переговоров

Аналитики ANZ отмечают: «Продление срока не уменьшает неопределенность. Существует скептицизм по поводу результатов торговых переговоров, и это будет продолжать давить на инвестиции, а значит, и на перспективы роста». Отсрочка Трампом пошлин на 90 дней не успокоила инвесторов, опасающихся затяжного конфликта.