Курс валют на 11 апреля: евро в банках подорожал на 75 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 52 копейки в покупке и на 75 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 65 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн. Евро покупают за 45,72 грн, а продают за 46,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 46,10−46,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,74−46,76 грн/евро.

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