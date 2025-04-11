В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 52 копейки в покупке и на 75 копеек в продаже.
Курс валют на 11 апреля: евро в банках подорожал на 75 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 65 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн. Евро покупают за 45,72 грн, а продают за 46,72 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 46,10−46,80 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,74−46,76 грн/евро.
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Источник: Минфин
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