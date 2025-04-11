В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенническом завладении средствами банковских учреждений и лизинговых компаний. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Для получения кредитов и перепродажи злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества.

В состав преступной группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, занимавшийся подделкой технической документации.

Схема проработала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов как залоговое имущество отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн грн.

Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.

Также они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций. За время деятельности группа завладела более 55 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены поддельные паспорта, печати, штампы, оттиски нотариусов и государственных органов, учредительные документы фиктивных предприятий, фальшивые договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные телефоны, ноутбуки и флешнакопители с документами фиктивных.

Четверым участникам группы сообщено о подозрении за мошенничество, подделку документов и незаконные финансовые операции. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.