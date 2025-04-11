Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенническом завладении средствами банковских учреждений и лизинговых компаний. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов
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Для получения кредитов и перепродажи злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества.
В состав преступной группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, занимавшийся подделкой технической документации.
Схема проработала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов как залоговое имущество отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн грн.
Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Также они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций. За время деятельности группа завладела более 55 млн грн.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены поддельные паспорта, печати, штампы, оттиски нотариусов и государственных органов, учредительные документы фиктивных предприятий, фальшивые договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные телефоны, ноутбуки и флешнакопители с документами фиктивных.
Четверым участникам группы сообщено о подозрении за мошенничество, подделку документов и незаконные финансовые операции. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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Комментарии - 4
залогового имущества, а теперь стали верить на слово, за что и поплатились деньгами…
видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке
Кредиты не закрывались, а брались в разных
банках на разные юрлица под один и тот же
несуществующий залог в течении 5 лет…
«видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке»
ну да, толпа своих человек в каждом банке, начиная с экономиста,
сотрудника кредитного отдела и заканчивая службой безопасности,
ведь ни в одном банке не проверили ни паспорта владельцев фиктивных
фирм ни паспорта тех, кто открывал счета в этих банках…
Смешно, если бы не было так печально…
МВД достаточно давно открыло интернет-доступ к проверке паспортных документов,
но банкиры и при открытии счетов и тем более при выдаче миллионных кредитов
до сих пор ленятся проверять паспорта заявителей на действительность, хотя усердно
и постоянно ксерят или сканирют в свои базы копии паспортов клиентов.