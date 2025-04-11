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11 апреля 2025, 9:30 Читати українською

В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенническом завладении средствами банковских учреждений и лизинговых компаний. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенническом завладении средствами банковских учреждений и лизинговых компаний.
Фото: НБУ

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Для получения кредитов и перепродажи злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества.

В состав преступной группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, занимавшийся подделкой технической документации.

Схема проработала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов как залоговое имущество отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн грн.

Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.

Также они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций. За время деятельности группа завладела более 55 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены поддельные паспорта, печати, штампы, оттиски нотариусов и государственных органов, учредительные документы фиктивных предприятий, фальшивые договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные телефоны, ноутбуки и флешнакопители с документами фиктивных.

Четверым участникам группы сообщено о подозрении за мошенничество, подделку документов и незаконные финансовые операции. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 апреля 2025, 9:45
#
Раньше банки отправляли кредитного специалиста для обследования и фотографирования
залогового имущества, а теперь стали верить на слово, за что и поплатились деньгами…
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0
Hennady
Hennady
11 апреля 2025, 11:18
#
Та и сейчас отправляют, хоть и надцатый кредит и банк все тот же, и кредиты под конкретный залог уже закрыты и залог все тот же — все равно отправляют…
видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 апреля 2025, 11:40
#
Читайте внимательнее текст новости…

Кредиты не закрывались, а брались в разных
банках на разные юрлица под один и тот же
несуществующий залог в течении 5 лет…

«видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке»

ну да, толпа своих человек в каждом банке, начиная с экономиста,
сотрудника кредитного отдела и заканчивая службой безопасности,
ведь ни в одном банке не проверили ни паспорта владельцев фиктивных
фирм ни паспорта тех, кто открывал счета в этих банках…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 апреля 2025, 9:55
#
«Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта«

Смешно, если бы не было так печально…
МВД достаточно давно открыло интернет-доступ к проверке паспортных документов,
но банкиры и при открытии счетов и тем более при выдаче миллионных кредитов
до сих пор ленятся проверять паспорта заявителей на действительность, хотя усердно
и постоянно ксерят или сканирют в свои базы копии паспортов клиентов.
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