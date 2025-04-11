За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 930 210 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 апреля: 1 210 российских оккупантов, 1 танк и 122 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 930210 (+1210) человек,
- танков — 10580 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22048 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 25043 (+61) ед,
- РСЗО — 1360 (+1) ед,
- средства ПВО — 1127 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32200 (+122),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43679 (+165) ед,
- специальная техника — 3798 (+2).
Источник: Минфин
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