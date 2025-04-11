Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 11 апреля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,4031 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 13 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 11 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,84 грн (на 10 апреля курс был установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подорожала на 30 копеек.

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