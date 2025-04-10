Нафтогаз возобновил более половины утраченной добычи после февральских обстрелов

Группа «Нафтогаз» уже восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за атак врага в феврале 2025 года. Об этом заявил глава Нафтогаза Роман Чумак во время брифинга в Министерстве энергетики, сообщает пресс-служба компании.

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«Этот отопительный сезон стал самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения. За первые три месяца текущего года враг нанес более 8 ракетно-дроновых атак по объектам Группы. Это более 100 попаданий», — отметил Чумак.

Он сообщил, что в кризисной ситуации Группа обеспечила срочный импорт газа, что позволило гарантировать тепло в домах украинцев.

«Мы обеспечили срочный импорт природного газа в течение первого квартала, сбалансировали потребности, и ни один украинец не почувствовал дефицит газа или дефицит тепла. Мы устояли и доказали, что Нафтогаз на сегодняшний день является гарантом энергетической стабильности. Это главная оценка эффективности нашей работы», — добавил глава Нафтогаза.

Он также подчеркнул, что подготовка к следующей зиме уже началась.

В компании напомнили, что Нафтогаз начинает подготовку к следующей зиме с оборудованием, грантом от Норвегии в 140 млн евро и ссудой ЕБРР на 270 млн евро.