К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 74 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 10 апреля: евро подорожал на межбанке на 74 копейки
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Открытие 10 апреля
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Закрытие 10 апреля
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Изменения
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41,30/41,33
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41,42/41,45
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12/12
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45,36/45,38
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46,10/46,12
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74/74
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 45,97 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,15−41,25, евро — 45,90−46,15 грн.
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Источник: Минфин
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