Украина и Европейский Союз продлили действие «транспортного безвиза» до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина и ЕС продлили действие «транспортного безвиза» до конца года
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Таким образом, украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
«Это уже четвертая пролонгация Соглашения, демонстрирующая свою результативность и эффективность. Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину — на 37%», — отметил Шмыгаль.
По его словам, «транспортный безвиз» является частью секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылкой членства в ЕС.
Напомним
Соглашение о транспортном безвизе впервые было подписано 29 июня 2022 года и позволило вывозить украинский экспорт через автомобильные пункты пропуска со странами ЕС без задержек.
В марте 2023 года действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС было продлено до 30 июня 2024 года.
С начала действия транспортного безвиза украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно на две трети по объемам перевозимых грузов и примерно на треть по стоимости, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
В абсолютном выражении более 300 000 тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.
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