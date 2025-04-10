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10 апреля 2025, 15:10 Читати українською

Банки за 10 месяцев профинансировали проекты по восстановлению энергоинфраструктуры почти на 17 млрд грн

Банки за период с 1 июня 2024 года по 31 марта 2025 года получили 4 086 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 83,9 млрд грн и приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 16,7 млрд грн, сообщает НБУ.

Банки за период с 1 июня 2024 года по 31 марта 2025 года получили 4 086 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 83,9 млрд грн и приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 16,7 млрд грн, сообщает НБУ.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПо данным опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на начало апреля составляет 10,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на начало апреля составляет 10,1 млрд грн.

Сколько выдано кредитов

В частности, по данным опроса, за март:

  • получено 207 заявок от бизнеса на сумму 2,27 млрд грн;
  • одобрено 95 заявок на сумму 2,28 млрд грн;
  • предоставлено 118 кредитов общим объемом 2,6 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 639 мВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (260 мВт), строительство СЭС (190 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

В основном кредиты бизнеса на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок. Сумма полученных заявок также завышена из-за представления клиентами заявок одновременно в несколько банков и последующего выбора одного из них или вообще отказ от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

Банки кредитуют и население. В течение марта гражданам предоставлено 533 кредита на энергетические нужды на сумму 99 млн грн, а в целом с июня — 6 799 кредитов на сумму 936 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 789 млн грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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