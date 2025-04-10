Dogecoin опустится до $0.10 к июню, а к 2026 году XYZVerse (XYZ) будет у 80% криптоинвесторов

Аналитики рынка прогнозируют заметное снижение стоимости Dogecoin , ожидая, что к июню она опустится ниже $0,10. В то же время эксперты прогнозируют, что XYZVerse (XYZ) может получить широкое распространение, и к 2026 году ее могут принять 80 % криптоинвесторов. Эти прогнозы свидетельствуют о значительных изменениях в ландшафте цифровых валют, вызывая любопытство относительно движущих сил, стоящих за этими событиями.

Недооцененная мемная монета $XYZ готовится к листингу на крупнейшей бирже

XYZVerse ($XYZ) — это монета-мем, которая привлекла внимание общественности своим амбициозным заявлением о росте курса с $0,0001 до $0,1 на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 12 миллионов долларов, и цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ вырастет до $0,005, что означает, что у ранних инвесторов есть шанс получить большую скидку.

После завершения предпродажи $XYZ будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрывает подробностей, но они выпустили тизер к большому запуску.

Рожденный для бойцов, созданный для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неутомимых, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — мышление, которое находит отклик как у спортсменов, так и у любителей спорта. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений в погоне за следующей монетой-мемом.

Центральным элементом истории XYZVerse является XYZepe — боец на арене мем-монет, который борется за то, чтобы подняться в чартах и попасть на вершину CoinMarketCap. Станет ли она следующей DOGE или SHIB? Время покажет.

Чувства сообщества

В XYZVerse сообщество управляет шоу. Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила на сброс 10 % от общего объема токенов — около 10 миллиардов $XYZ, что стало одним из крупнейших сбросов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и регулярному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждый шаг направлен на увеличение импульса, рост цены и сплочение лояльного сообщества, которое знает, что это может стать началом чего-то легендарного.

Выплаты, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin Unleashed:История монеты-мема с реальным влиянием на рынок

Dogecoin появился в 2013 году как шутка. Билли Маркус и Джексон Палмер создали его как забавную альтернативу традиционным криптовалютам. В качестве логотипа они использовали мем с собакой сиба-ину. В отличие от биткоина, который является дефицитной валютой, у Dogecoin нет максимального предложения. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет, что делает его изобилием. Сначала его считали просто «мемкоином». Но в 2021 году его стоимость резко возросла. Он вошел в десятку крупнейших криптовалют с рыночной стоимостью более 50 миллиардов долларов. Этот скачок был вызван шумихой в социальных сетях, особенно со стороны Элона Маска.

Сегодня Dogecoin демонстрирует силу сообщества и социальных сетей в формировании рынков. Хотя в нем нет передовых технологий, как в некоторых других криптовалютах, его популярность нельзя игнорировать. В текущем рыночном цикле обильное предложение Dogecoin может ограничить рост цены. Но если сообщество останется сильным и найдет новые сферы применения, он все еще может быть привлекательным. По сравнению с другими монетами, Dogecoin предлагает дружественную точку входа для новичков в криптовалюте. Его будущее зависит от тенденций на рынке и постоянной поддержки со стороны поклонников.

Вывод

Хотя устоявшиеся монеты, такие как DOGE, остаются сильными, XYZVerse (XYZ) является пионером в качестве спортивного мемкоина, объединяющего фанатов, и нацелен на значительный рост и широкое распространение на текущем бычьем рынке.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io