В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на 10 апреля: доллар и евро дорожают в банках
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,60 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,26, евро — 45,65−45,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,36−45,38 грн/евро.
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Источник: Минфин
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